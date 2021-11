Antonio Conte veut "rendre la confiance" que lui accorde Tottenham

Pour l'Italien Antonio Conte, nommé entraîneur de Tottenham mardi, être à la tête du club londonien est "un honneur", et il espère "rendre la confiance" que lui a accordée le propriétaire Daniel Levy, a-t-il déclaré mercredi.

L'ancien sélectionneur de l'Italie a remplacé mardi le Portugais Nuno Espirito Santos, limogé après la défaite 0-3 à domicile contre Manchester United samedi.

"C'est un grand plaisir, un grand honneur de devenir l'entraîneur de Tottenham. C'est une grande opportunité de revenir en Angleterre dans un club où il y a d'excellents joueurs", a expliqué Conte à la télévision du club, lui qui connaît bien Londres pour y avoir entraîné Chelsea (2016-2018), remportant un titre de champion d'Angleterre en 2017 avec les Blues où Eden Hazard brillait de mille feux.

"Le club et Daniel Levy me voulaient vraiment et ça a été un honneur d'accepter. Maintenant, c'est sûr, je veux rendre cette confiance", a-t-il souligné.