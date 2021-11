Antonio Conte, nouvel entraîneur de Tottenham

Antonio Conte est le nouvel entraîneur de Tottenham. L'Italien succède à Nuno Espirito Santo, licencié lundi, et a signé un contrat jusqu'en 2023, avec une option pour une saison supplémentaire, avec les Spurs, a annoncé le club anglais mardi.

Conte, 52 ans, était sans club après la fin de sa collaboration avec l'Inter Milan l'été dernier. La saison dernière, il avait offert aux Milanais un premier titre de champion d'Italie depuis 2010.

Au cours de sa carrière, l'entraîneur italien a également remporté trois titres de champion d'Italie de rang avec la Juventus entre 2012 et 2014. Après un passage à la tête de la sélection italienne (2014-2016), il a entraîné Chelsea pendant deux saisons (2016-2018) avec un titre de champion d'Angleterre en 2017 et une FA Cup en 2018.

"Je suis content d'être de retour sur un banc et de le faire dans un club de Premier League qui veut être de nouveau un protagoniste", a déclaré Conte, cité dans le communiqué. "J'ai hâte de commencer à travailler pour transmettre à l'équipe et aux supporters la passion, la mentalité et la détermination qui m'ont toujours distingué, en tant que joueur et entraîneur."