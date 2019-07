Anthony Knockaert (ex-Standard) prêté à Fulham

L'ancien attaquant du Standard Anthony Knockaert a été prêté par Brighton à Fulham pour une saison, a-t-on appris dimanche. Les 'Cottagers', relégués en Championship (D2 anglaise) la saison dernière, pourront exercer une option d'achat en fin de saison.

Knockaert, qui aurait pu passer la saison avec Leandro Trossard, va donc devenir un nouvel équipier de Denis Odoi. Le Français de 27 ans a disputé trois saisons et demi à Brighton lors desquelles il a accumulé 139 matches et 27 buts.

Passé par Guingamp (2009-2012) et Leicester City (2012-2015), il avait atterri au Standard à l'été 2015. Il ne sera resté que six mois en bord de Meuse avec les Liégeois pour qui il a tout de même signé sept buts et huit assists en 27 rencontres.