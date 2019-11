André Gomes pourrait rejouer cette saison, selon son entraîneur

Le milieu de terrain portugais d'Everton, André Gomes, victime d'une fracture avec luxation de la cheville droite dimanche, pourra peut-être rejouer cette saison, a indiqué jeudi son entraîneur Marco Silva.

"Ce n'est pas évident de donner une date certaine pour son retour. Ce qu'on a en tête et selon les retours du staff médical, c'est qu'il serait possible de voir André jouer encore cette saison" qui se termine fin mai, a indiqué le technicien d'Everton lors d'une conférence de presse avant un choc de bas de tableau contre Southampton, samedi.

"Évidemment, ce n'est pas quelque chose dont on est sûr à 100%, mais on a de bonnes chances d'y arriver. Il est fort, il restera fort, c'est sûr, et il sera encore plus fort en tant que joueur", a conclu Marco Silva.

La milieu international âgé de 26 ans avait été opéré lundi après avoir été grièvement blessé dimanche à dix minutes de la fin d'un match contre Tottenham (1-1).

Taclé par le Sud-Coréen Son Heung-min, André Gomes avait lourdement chuté et heurté Serge Aurier qui arrivait face à lui. Entre les deux, son pied avait tourné à 90°, provoquant les réactions horrifiées du joueur lui-même, ainsi que de ses coéquipiers ou de Son, qui avait été expulsé par l'arbitre Martin Atkinson.

La fédération anglaise avait ensuite retiré le carton rouge, suivant l'avis d'un panel indépendant qui avait estimé que le tacle n'était pas à l'origine directe de la blessure.

Son, buteur mercredi avec son club en Ligue des champions, a révélé aussi jeudi qu'il avait échangé par SMS avec Gomes après la blessure, tout en expliquant se sentir encore "très très mal à ce sujet".