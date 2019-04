Alexis Sanchez et sa touche de balle dorée à 86.000 euros

Depuis quelques années, les clauses farfelues incluses dans les contrats des plus grands footballeurs se dévoilent au grand jour. Le tabloïd britannique du Mirror évoque cette fois-ci une prime astronomique octroyée à Alexis Sanchez. L’ailier de Manchester United toucherait la modique somme de 86.000 euros par match disputé, pourvu que le Chilien effleure au moins une fois la balle de la rencontre.

Alexis Sanchez et son agent ont le sens des affaires, c'est une certitude. En 18 brèves apparitions ponctuées d’un unique but, l’ami proche de Romelu Lukaku aurait empoché un peu plus d’1,5 millions d’euros cette saison.

Mieux encore, mercredi, dans le derby mancunien, le Red Devils s'illustre en tant que changement le plus rentable de l’histoire. Sur le banc, l’ancien attaquant du Barça est monté au jeu à la 78ème minute. En un quart d’heure, le Chilien n’a touché qu’un seul ballon à proximité du rond central. Assez pour empocher le pactole, trop peu que pour aider Manchester United à triompher de son rival Manchester City, défaite sans gloire 0-2.

Des primes mirobolantes et un salaire en béton armé, Sanchez n’est pas indispensable à Old Trafford. Les Red Devils voudraient s’en débarrasser au vu de sa faible efficacité et de ses blessures à répétition. L’Inter Milan s’intéresse de près au dossier Sanchez, rapporte The Independent. Seul frein aux négociations, les hautes demandes salariales du Chilien…