Alderweireld roulé dans la farine par Ings et battu avec Tottenham, Kabasele exclu

Tottenham a mal débuté l’année 2020 mercredi avec une défaite 1-0 sur la pelouse de Southampton. Le seul but de la rencontre est tombé des pieds de l’inévitable Danny Ings, auteur de son 13e en Premier League cette saison. Le buteur anglais a fait mouche à la 17e minute. Lancé en profondeur, il a évité soigneusement l’intervention de Toby Alderweireld d’un coup du sombrero et a enchaîné avec une frappe imparable pour Gazzaniga. Désorienté, Alderweireld a glissé et assisté à quatre pattes au but des Saints.

Un but auquel les Spurs – qui alignaient également Jan Vertonghen - ne parviendront pas à remédier. Loin d’être brillant samedi dernier, Tottenham avait récolté un point contre la lanterne rouge Norwich. L’équipe de José Mourinho reste bloquée à la 6e place de Premier League avec 30 points.

Trente, c’est également le nombre de points que compte Wolvehampton qui a essuyé une deuxième défaite consécutive contre Watford (2-1). Titulaire dans l’entre-jeu, Leander Dendoncker a vu Deulofeu (30e) et Doucoure (49e) faire trembler les filets en faveur de 'Hornets'. Pedro Neto a ensuite réduit l’écart (60e) mais les Wolves n’ont finalement pas réussi à refaire leur retard malgré l’exclusion de Christian Kabasele. Le Diable rouge a été renvoyé aux vestiaires à la 71e minute pour un tirage de maillot. Il peut tout de même garder le sourire puisque son équipe s’est fameusement relancée en bas de classement. Watford vient en effet de réaliser un excellent 10 sur 12 et fond sur ses adversaires dans la lutte pour le maintien. Les Hornets sont actuellement 19es avec 19 points mais ne comptent que 2 longueurs de retard sur Aston Villa, 16e.

Également engagé sur le coup de 16h, Leicester n’a pas dû forcer son talent pour se défaire de Newcastle (3-0). Youri Tielemans a joué tout le match tandis que Dennis Praet n’était pas présent au même titre que le buteur Jamie Vardy. Ce sont donc Ayoze Perez (36e), James Maddison (39e) et Hamza Choundhury (87e) qui ont trouvé la voie des filets. Les Foxes sont deuxièmes de Premier League avec 45 points, dix de moins que Liverpool.