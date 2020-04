Affaire Kyle Walker : un scandale sexuel qui pourrait lui coûter très cher

Il y a des personnes fort peu inspirées pendant ce confinement… Incapables de respecter scrupuleusement les règles pourtant claires imposées par leur gouvernement. Kyle Walker, joueur de Manchester City, en fait partie et il s’est fait prendre en très mauvaise posture. Il a invité deux escortes girls, enfreignant évidemment les règles de confinement et de distanciation sociale. Une erreur qui pourrait lui coûter cher, malgré des excuses rapides qui n’ont pas dupé grand monde.

Le club du joueur, Manchester City, a ouvert une enquête disciplinaire et des sanctions sont à prévoir. Pep Guardiola, l’entraîneur, vient de perdre sa maman, emportée par le virus. Dès lors, il est fort probable que Walker reçoive une sanction exemplaire tant son geste paraît encore plus déplacé en pareil contexte.

Les événements récents pourraient aussi peser lourd dans la balance de l’équipe nationale et qui sait lui coûter sa place à l’Euro ? Il se murmure avec de plus en plus d’insistance en Angleterre que le sélectionneur, Gareth Southgate n’aurait pas du tout apprécié le dérapage du joueur. Au pays des gentlemen, avoir une image irréprochable pour représenter un pays est une base, un élément incontournable. Les joueurs sont censés montrer l’exemple, pas être au cœur d’un scandale. Le sélectionneur vient d’ailleurs de montrer l’exemple en réduisant son salaire de 30% dans un pays où les réductions de salaire pour participer à l’effort commun (suite au coronavirus) font débat.

Arrivé en équipe nationale en 2011, Walker compte 48 sélections avec les Three Lions. Il pourrait donc ne jamais atteindre la barre symbolique des 50.