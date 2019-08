Adrian (Liverpool) incertain après une blessure lors des célébrations en Supercoupe

Jürgen Klopp a révélé vendredi en conférence de presse que son deuxième gardien Adrian était incertain pour le match de samedi sur la pelouse de Southampton lors de la 2e journée de Premier League. Le gardien espagnol, qui a défendu les cages des Reds lors de la victoire aux tirs au but contre Chelsea (2-2, 5-4 t.a.b.) mercredi en Supercoupe d'Europe, s'est blessé lors des célébrations.

Arrivé le 5 août à Liverpool pour remplacer Simon Mignolet parti au Club de Bruges, Adrian a directement été jeté dans le grand bain pour disputer la Supercoupe d'Europe suite à la blessure d'Alisson Becker, N.1 incontesté.

Auteur de l'arrêt décisif sur le 5e et dernier penalty des Blues, Adrian s'est blessé à la cheville à cause d'un fan qui s'est introduit sur le terrain. Bien qu'attrapé par la sécurité, le supporter a glissé et tapé la cheville du portier. "Sa cheville est gonflée, il faut voir comment cela évolue", a précisé Klopp.

Si la blessure de l'Espagnol de 32 ans n'évolue pas positivement, Klopp devra titulariser l'Anglais Andy Lonergan, 35 ans, ou l'Irlandais Caiomhin Kelleher, 20 ans et formé au club.