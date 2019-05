À 9 contre 11, Tottenham s'incline à Bournemouth dans les arrêts de jeu

Troisième avec deux points d'avance sur Chelsea avant le début de la rencontre, Tottenham pouvait conserver son avance en s'imposant face à Bournemouth, treizième. Mais les Spurs ont été surpris dans les arrêts de jeu sur un coup de tête de Nathan Aké.

Du côté du club londonien, Jan Vertonghen était forfait suite à sa blessure encourue face à l'Ajax en Champions League. Toby Alderweireld était lui bel et bien sur la pelouse. L'arbitre lui a adressé un carton jaune à la 23e et il est descendu à la mi-temps et a laissé sa place à Juan Foyth. Comme Eric Dier, également remplacé, il avait été averti. Pochettino n'a sans doute pas voulu prendre de risques.

En première mi-temps, Tottenham a eu plusieurs occasions d'ouvrir le score mais Lucas Moura, à trois reprises, et Dele Alli ont à chaque fois buté sur le gardien de Bournemouth Mark Travers qui fêtait sa première titularisation en Premier League. Le premier tournant de la rencontre a lieu peu avant la pause. Heung Min Son tente de dribbler la défense adversaire. Il se fait déposséder du ballon et en tentant de le récupérer se fait bousculer par Jefferson Lerma. Frustré, le Sud-Coréen a décidé de se faire justice lui-même en bousculant le Colombien. L'arbitre Craig Pawson a alors décidé de brandir le carton rouge.

À la sortie des vestiaires, Juan Foyth, qui était monté au jeu deux minutes plus tôt, s'est fait logiquement exclure par l'arbitre sur son premier tacle. Le choix de Pochettino n'était donc pas le plus judicieux.

À 11 contre 9, les choses se sont compliqués pour Tottenham. Et alors qu'on s'orientait vers un nul blanc, le Néerlandais Nathan Aké a réussi à tromper Hugo Lloris pour inscrire le but de la victoire pour Bournemouth.

Avec cette défaite, la troisième place de Tottenham est menacée par Chelsea qui affronte Watford ce dimanche à Stamford Bridge.