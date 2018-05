A 30 ans, Mignolet rebondira-t-il à Dortmund la saison prochaine ?

Formé à Saint-Trond (2006-2010), Simon Mignolet a ensuite porté la vareuse de Sunderland (2010-2013) avant de rejoindre la prestigieuse formation de Liverpool. Le portier de 30 ans a disputé plus de 200 rencontres pour le compte des Reds, mais doit faire face à la concurrence de Loris Karius cette saison. Notre compatriote occupe clairement le statut de réserviste, comme chez les Diables rouges.

Si la situation venait à se confirmer en vue de la saison prochaine, il est plus que probable que Mignolet posera ses valises dans un autre club. Naples s’est déjà renseigné et on apprend ce jeudi qu’une formation allemande s’intéresse aussi au gardien belge. En effet, le Borussia Dortmund, qui pourrait aussi tenter de s’attacher les services de Michy Batshuayi, n’est pas convaincu par son portier suisse Roman Bürki (27 ans) et songe à Mignolet pour défendre sa cage à l’avenir.

Le club allemand aurait, selon Tuttomercatoweb, déjà sondé l’entourage du portier belge, qui est sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2021.