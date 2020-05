900 minutes pour un record, Kevin De Bruyne a les 20 assists d'Henry dans le viseur

Dix matches. 900 minutes. C’est le temps qu’il reste à Kevin De Bruyne pour délivrer cinq passes décisives en Premier League et effacer le record de Thierry Henry sur une saison.



Lors de l’exercice 2002-2003, le buteur d’Arsenal avait offert 20 assists à ses équipiers. KDB en est déjà à 16. Il a encore du temps et les qualités pour y parvenir.



Fin février, De Bruyne marchait sur l’eau : 7 assists en dix derniers matches de Premier League et un chef-d’œuvre sur la pelouse de Bernabeu en Ligue des Champions. Et personne ne doutait que le Diable allait s’emparer du fameux record. Pas même Titi Henry.



"Quand on se rencontrait avec l’équipe nationale belge, on rigolait de ce record d’assists, et je lui ai souvent dit : "Tu n’es pas passé loin cette année !", et lui me répondait qu’il m’aurait un jour… Quand on s’est vu au jubilé de Vincent Kompany en début de saison, il m’a dit que cette fois, c’était la bonne… Je lui ai répondu que ce serait sans doute le cas, parce qu’il est juste incroyable", a récemment commenté le Français, ex-adjoint de Roberto Martinez.



Seule une "catastrophe" pouvait le priver de ce record. Cette formule, trop souvent galvaudée, a pris tout son sens ces dernières semaines. La pandémie de coronavirus a mis le monde à l’arrêt.



Alors qu’on entrevoit le bout du tunnel, on peut s’interroger sur ses conséquences (sportives). Cette pause forcée va-t-elle changer la donne ? Ce break a de toute façon stopper l’élan du maestro de City. Et on sait que le rouquin de Drongen n’est jamais aussi fort que quand il enchaîne les matches.



Mais on l’a compris, De Bruyne veut ce record. Il s’en était approché à deux reprises (16 assists) en 2017-2018 et surtout en 2016-2017 (19).



La "chasse" reprend le 17 juin contre ... Arsenal



Le championnat anglais devrait reprendre. Aucun test positif, accord du gouvernement, calendrier établi, tous les voyants sont au vert. Dans une fin de saison qui doit (va) permettre à Liverpool de décrocher un titre très attendu par toute la partie rouge de la ville, il faut chercher des objectifs. Celui du Diable rouge est clair.



En Premier League, il tourne à une passe décisive tous les 2,31 matches. Sur l’ensemble de sa carrière, la moyenne baisse à peine avec un assist tous les 2,46 matches.



Sur bases de ses statistiques personnelles et de sa régularité, De Bruyne devrait au moins égaler le record de l’ex-Gunner. Mais il le veut pour lui tout seul. Il a dix rencontres. La première est fixé le 17 juin avec un certain City-Arsenal. L'ancienne équipe d'Henry, déjà un clin d’œil sympa du destin.