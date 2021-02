9-0, huit buteurs différents : Manchester United ne fait qu’une bouchée de Southampton

Manchester United a remporté sa 13e victoire de la saison en Premier League grâce à une démonstration offensive et collective. Des Red Devils déchaînés en ont passé 9 (!) à une équipe de Southampton réduite à dix dès la deuxième minute.



Huit joueurs différents ont inscrit leur nom au marquoir, dont Bednarek, buteur… contre son camp. Ce n’était pas la soirée du Polonais qui a été exclu à la 86e minute. Son équipier Jankewitz, titularisé pour la première fois en Premier League, avait reçu un rouge en tout début de rencontre pour un geste dangereux.



Outre le défenseur des Saints, Wan Bissaka, Rahsford, Cavani, Martial, à deux reprises, McTominay, Fernandes et James ont trouvé le chemin des filets.



Bien aidé par son adversaire hors du coup, Manchester United a signé sa plus large victoire en championnat depuis 1995 - sa victime s'appelait alors Ipswich Town, laminé 9-0.



Ce n'est pas la première fois que Southampton reçoit une telle correction. Et pas besoin de remonter bien loin, en octobre 2019, c'est Leicester qui avait donné la leçon. A l'époque, l'humiliation avait eu lieu à domicile.



Au classement, United, 44 points, revient à hauteur de son voisin de City, qui compte deux matches de mois.