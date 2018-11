44 passes pour ce bijou collectif de Gundogan

Le champion Manchester City a largement dominé Manchester United dans le derby (3-1), reprenant avec autorité la tête en Premier League et annihilant déjà quasiment les chances des Red Devils, relégués à douze points, de remporter le titre, dimanche lors de la douzième journée du championnat anglais.

David Silva a ouvert le score dès la 12ème minute, dans le plus pur style Guardiola : avec le débordement et la précision de Sterling, l'altruisme et le coup d'oeil de Bernardo Silva et le sang-froid et le toucher du médian espagnol. Aguero a lui crucifié De Gea après un une-deux avec Mahrez (48e). Le penalty de Martial, obtenu par Lukaku, a un peu rebattu les cartes (58e), mais Gundogan a scellé le derby, à cinq minutes du terme, après une action de 44 passes !

Depuis trois ans, c’est la première fois qu’un but est inscrit après une séquence aussi longue en Premier League. Un but qui remettait en tout cas les deux équipes à leurs places respectives. United n'a en effet jamais été en mesure de gagner: son voisin a eu 65% de possession et tiré 17 fois au but.