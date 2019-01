3e but en 3 matches pour Lukaku, Man United passe en 1/16 de la FA Cup

Ce samedi après-midi, sur le coup de 13h30, Manchester United accueillait Reading, formation de Championship, la deuxième division anglaise, pour le compte des 32èmes de finale de la FA Cup.

Les hommes entrainés par Solskjaer, qui totalise quatre succès lors des quatre premières rencontres coachées en championnat, ont pris l'avance à la 22e minute suite à un penalty converti parfaitement par Mata. Romelu Lukaku, titulaire et aligné durant toute la partie, a planté le deuxième but des Mancuniens, suite à une ouverture de Sanchez, dans les arrêts de jeu de la première période. Il s’agit du troisième but du Diable rouge en trois rencontres.

Rien à signaler en deuxième période, hormis une frappe puissante de Pereira, le Belgo-Brésilien. Man United se qualifie au petit trot donc pour les 1/16 de finale de la compétition (2-0). Réserviste, Marouane Fellaini a disputé la dernière demi-heure.



Steven Defour, titulaire et remplacé à la 78e, a participé à la qualification compliquée de Burnley contre Barnsley (D3). Les Clarets ont dût attendre les arrêts de jeu et un penalty converti par Chris Wood pour émerger. L'ancien joueur de Porto n'avait plus figuré sur la feuille de match depuis plus d'un mois. Ses dernières minutes remontaient à 1er décembre contre Crystal Palace.