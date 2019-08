1ères minutes pour Kabasele cette saison, Palace et Benteke éliminés en Coupe

Watford et Christian Kabasele se sont qualifiés pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise de football. Ils ont pris le dessus 3-0 sur Coventry (D3 anglaise) mardi soir.

Titulaire dans l'axe de la défense de Watford, Christian Kabasele a joué ses premières minutes en match officiel. Face à une formation qui évolue en League One (D3 anglaise), Watford ouvrait logiquement la marque en première période via Sarr (37e). Après la pause, Janmaat donnait deux buts d'avance aux Hornets (56e). Pour son premier match de la saison, Kabasele allait se montrer décisif avec un assist pour Penaranda qui plantait le troisième but de Watford (69e).

Crystal Palace, pour sa part, a mordu la poussière face à Colchester (D4 anglaise). Avec Christian Benteke titulaire, les Eagles ne sont pas parvenus à trouver la mire lors du temps réglementaire et le match s'est décidé aux tirs au but. Malgré un envoi réussi par Benteke, Crystal Palace quitte donc déjà la compétition en s'inclinant 4-5 aux tirs au but après un envoi manqué par Townsend.

Dans le même temps, Southampton s'est imposé 0-1 sur le terrain de Fulham. Les Saints ont inscrit le but de la victoire en deuxième période via Obafemi (57e). Du côté de Fulham, Denis Odoi est resté sur le banc durant toute la rencontre.