1990, la dernière fois que Liverpool était champion…

Trente ans après son dernier titre, Liverpool goûte donc à nouveau au "We Are the Champions". Les Reds sont champions d'Angleterre pour la 19ème fois et après une longue, très longue période de patience. Depuis le dernier titre durant la saison 1989/1990, les choses ont changé. On se lance donc dans ce petit exercice de style, décalé et insolite. Tout commence par cette phrase : La dernière fois que Liverpool était champion... - © www.liverpoolfc.com