Zagadou, défenseur de Dortmund, blessé à l'entraînement

Le défenseur central du Borussia Dortmund Dan-Axel Zagadou s'est blessé mercredi à l'entraînement, a annoncé le club allemand où évoluent Axel Witsel et Thorgan Hazard. Le Français de 20 ans souffre d'une lésion au genou gauche et devra observer plusieurs semaines de repos.

"Zagadou va travailler intensivement avec la cellule médicale du club afin de pouvoir aider l'équipe pour le reste de la saison, si la pandémie de Covid-19 le permet", a écrit la formation de Bundesliga sur son site officiel.

Le football allemand est suspendu depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19 et ce jusqu'au 30 avril. Clubs, qui ont retrouvé le chemin de l'entraînement, et parties prenantes espèrent reprendre la compétition en mai, à huis clos, pour terminer la saison et ainsi minimiser les pertes.

Le gouvernement allemand se réunit mercredi pour discuter du confinement, actuellement en vigueur jusqu'au 19 avril en Allemagne.

Alors qu'il reste neuf journées à disputer, le Bayern Munich pointe en tête avec un matelas de quatre unités sur le Borussia Dortmund.