Wolfsburg s'intercale sur le podium entre Leipzig et Munich en Bundesliga

Wolfsburg a laissé filer une chance de s'installer seul en tête de la Bundesliga vendredi en concédant un nul 1-1 à Düsseldorf, en match avancé de la 4e journée, mais prend provisoirement la deuxième place.

Les "Loups" de Wolfsburg, où évoluent les Français Josuha Guilavogui et Jérôme Roussillon, sont intercalés avec huit points entre le leader Leipzig (9 pts) et le Bayern Munich (7 pts), qui se rencontrent samedi dans le premier duel au sommet de la saison.

Niko Giesselmann a ouvert la marque pour Düsseldorf (16e) mais Wout Weghorst, l'homme en forme de Wolfsburg en ce début de saison, a égalisé rapidement (29e).

Samedi sera la journée de tous les chocs. Les quatre équipes allemandes engagées en Ligue des champions se rencontrent entre elles, avec Leipzig-Munich (19h30)et Dortmund-Leverkusen (15h30).

Moins suivi hors d'Allemagne, le derby du Rhin Cologne-Mönchengladbach (samedi 15h30) est traditionnellement l'un des plus chauds et des plus passionnés du championnat et la police a déployé des moyens exceptionnels pour éviter tout incident.