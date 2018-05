Wolfsburg en barrage, avec un but d'Origi, le Bayern battu, Hambourg relégué

La 34e et dernière journée du championnat d'Allemagne voyait se disputer tous les matches simultanément à 15h00 samedi. Wolfsburg s'est imposé avec un but de Divock Origi (54e) 4-1 face au FC Cologne, déjà relégué. La victoire de Hambourg face au Borussia Monchenglabach de Thorgan Hazard (2-1) n'aura pas suffi à sauver le club de la relégation pour la première fois de son histoire et 55 ans de présence en Bundesliga.

Divock Origi, Koen Kasteels et Landry Dimata devront disputer une double confrontation contre Holstein Kiel, arrivé 3e de deuxième division allemande. Avec seulement 6 victoires cette saison, les Loups devront s'imposer pour rester au plus haut niveau la saison prochaine. L'année passée déjà, Wolfsburg avait du disputer ce match de barrage qu'ils avaient remporté 1-0 et 0-1.

Hambourg est officiellement relégué pour la première fois de son histoire. Le club, qui a participé à la création de la Bundesliga en 1963, était le seul à avoir toujours évolué dans la compétition depuis. Le match a été interrompu avant la fin du temps additionnel, alors que Hambourg menait 2-1 contre Mönchengladbach, en raison de lancers de fumigènes sur la pelouse par des fans en colère qui ont entraîné l'entrée sur le terrain de forces de l'ordre. Le club de la ville hanséatique termine 17e et avant-dernier au soir de la 34e et dernière journée.

Dans les autres rencontres, le Bayern Munich s'est fait surprendre pour la première fois de la saison à domicile face à Stuttgart (1-4). Hoffenheim et Dortmund ont tous deux validé leur ticket pour la Ligue des Champions avec la victoire d'Hoffenheim sur les coéquipiers de Michy Batshuayi (3-1). A égalité de points (55pts), le Bayer Leverkusen termine à la cinquième position et disputera l'Europa League la saison prochaine.