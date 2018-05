Wolfsburg avec Casteels, Origi et Dimata conserve sa place en Bundesliga

Le VfL Wolfsburg jouera encore la saison prochaine en Bundesliga. Avec le Diable Rouge Koen Casteels dans les buts, élu meilleur gardien de la saison en Allemagne, et Divock Origi; non sélectionné pour le Mondial, en pointe, les Loups ont assuré leur maintien lundi soir. La décision est tombée à l'issue du match retour du barrage qui les opposait à Holstein Kiel. Wolfsburg s'y est imposé 0-1.

Vainqueur du match aller 3-1 jeudi dernier à domicile, Wolfsburg a tué tout suspense à la 75e quand le défenseur Robin Knoche a inscrit d'une reprise de la tête l'unique but de la rencontre. Un premier but des Loups par Yunis Malli à la 17e avait été annulé en raison d'un hors-jeu d'Origi. Landry Dimata a joué les six dernières minutes.

C'est la seconde année consécutive que le club se sauve via les barrages.

Kiel échoue dans sa tentative de réussir deux promotions consécutives. Le club était monté en D2 il y a douze mois.

Düsseldorf et Nuremberg sont les deux formations de D2 à rejoindre la Bundesliga. A l'inverse, le FC Cologne et le Hambourg SV sont relégués en D2.