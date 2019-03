Witsel : "On a le groupe, les qualités pour faire mal au Bayern"

Dortmund a peiné pour venir à bout de Wolfsburg. Le Borussia a même dû attendre les arrêts de jeu et le doublé de Paco Alcacer pour valider sa 19e victoire de la saison. Un succès d'autant plus primordial que dans le même temps le Bayern Munich a trébuché à Fribourg (1-1).



A sept journées de la fin du championnat et alors que se profile le Klassiker, le BVB est à nouveau seul en tête avec deux unités d'avance sur son rival bavarois.



"On est seul en tête. C'est idéal. Mais il ne faudra pas aller là-bas et se dire qu'un nul suffit", prévient déjà Axel Witsel, titulaire après son forfait avec les Diables, au micro d'Eleven Sport. "Il faudra aller là-bas avec la même motivation que si on était ex-aequo et il faudra tout faire pour gagner le match. On a le groupe, les qualités pour leur faire mal. On le sait bien. Mais il faudra être concentré de la première à la dernière minute."



En novembre dernier, les Borussen avaient été menés à deux reprises avant de s'imposer déjà grâce à un but de Paco Alcacer.