Witsel marque et participe au carton de Dortmund, doublé pour Haaland

Le Borussia Dortmund s’est promené face à l’Union Berlin samedi à l’occasion de la 20e journée de Bundesliga. Les Jaune et Noir se sont imposés 5-0 grâce entre autres à un but d’Axel Witsel, le 4e du Belge cette saison.

Le Diable rouge a contribué au carton des siens en marquant à la 70e minute sur une passe en retrait de Jadon Sancho. Avant cela, Sancho (13e), Erling Braut Haaland (18e) et Marco Reus (68e) avaient déjà fait le plus gros du boulot. Le phénomène norvégien, remplacé à la 77e minute, s’est même offert un doublé personnel juste avant de quitter la pelouse (76e) pour signer son 7e but en 3 matches (136 minutes) depuis qu’il joue en Allemagne. Initialement sur le banc, Thorgan Hazard est monté au jeu à la 71e minute.

Grâce à ce troisième succès de rang, Dormund (39 pts) monte provisoirement à la 3e place de Bundesliga à trois points du Bayern (42 pts), vainqueur contre Mayence. Le RB Leipzig (40 pts) reçoit le Borussia Mönchengladbach (38 pts) en fin d’après-midi dans le choc de cette 20e journée.