Witsel : "Je regarderai la reprise de la Bundesliga... à la télé"

La Bundesliga reprend ce week-end. Le championnat allemand est le premier à reprendre mais sous certaines conditions, les mesures seront drastiques. Suite à une blessure musculaire, Axel Witsel est forfait pour cette journée de championnat ou le Borussia Dortmund recevra Shalke 04 pour le traditionnel derby de la Ruhr. Il s’est confié sur cette reprise à Pierre Deprez.

Pas d’appréhension avant cette reprise ?

"On n’a pas peur en tout cas à Dortmund. Tout le monde a envie de savoir qui sera champion et qui va disputer les coupes d’Europe et descendre. C’est une situation spéciale mais en Allemagne ils ont réuni toutes les conditions. Globalement la situation liée à la pandémie a été bien gérée ici. Cela fera plaisir aux supporters de voir le match à la télé. On est le premier championnat à reprendre. Ça va faire plaisir à pas mal de gens. Même à huis clos. 80.000 personnes, comme c’est le cas ici, dans un stade ce n’est pas possible pour le moment. Pour la saison prochaine on ne sait pas encore".

Et la motivation ?

"C’est un peu étrange quand même. On n’est pas habitués à cela. Quand on sera sur le terrain, on n’aura plus le temps de réfléchir. Ce sera compliqué physiquement. L’intensité des matches sera sans doute plus faible au début. Mais on va juste penser au match et essayer de gagner. Le plus difficile, c’était au début. S’entraîner dans des conditions pas faciles, à 2 avec uniquement des exercices techniques ou physiques sans contacts,… S’entraîner sans objectif, ce n’est pas évident. Il fallait attendre l’accord du gouvernement. À partir du moment où il y a eu un accord, ça a été plus facile de reprendre un entraînement plus intensif. Techniquement ça rira mais le rythme risque de nous manquer".

Ton papa a exprimé son inquiétude

"Et je le comprends. Nous, on le vit au quotidien, on est dedans. Et les règles sont strictes. On est testé 2 fois par semaine, tout le monde est contrôlé. C’est bien organisé et structuré. Je ne suis pas inquiet. Il va sans doute y avoir de nouvelles règles aussi comme les 5 changements, le port du masque sur le banc,… Moi je regarderai tout cela à la télé car comme je ne peux pas jouer, je n’ai pas le droit d’être au stade".

