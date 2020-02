Witsel, Hazard et Dortmund battus spectaculairement par le Bayer, but magnifique de Can

Après trois victoires consécutives, le Borussia Dortmund a stoppé sa course en s'inclinant 4-3 face au Bayer Leverkusen au terme d'un match haut en couleurs. Axel Witsel a disputé toute la rencontre avec le BVB alors que Thorgan Hazard n'a eu droit qu'à quelques minutes en fin de match.

Présent lui aussi 90 minutes, le phénomène Erling Braut Haaland n'a pas marqué pour la première fois en quatre matches avec Dortmund, lui qui avait marqué sept buts en trois matches. Matts Hummels (22e), Emre Can (33e) et Ruben Guerreiro (65e) ont fait le boulot offensivement mais en face Leverkusen s'est montré encore plus efficace avec un doublé de Kevin Voland (20e et 43e) et des buts de Leon Bailey (81e) et Lars Bender (82e).

Au classement, les Borussen sont 3es avec 39 points et un match de moins que le Bayern (1er, 42 pts) et Leipzig (2e, 41 pts).