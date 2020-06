Witsel furieux après la débâcle de Dortmund contre Hoffenheim : "Si on est juste quelques-uns à courir..."

A la surprise générale, Dortmund a complètement raté sa fin de saison en Bundesliga en s'inclinant nettement 0-4 à domicile contre Hoffenheim. Bien en deçà de son niveau de jeu habituel, le BVB a coulé sous les assauts répétés des visiteurs et la performance de choix d'un Andrej Kramaric, quadruple buteur et en mode gala.

Après la rencontre, les mines étaient évidemment déconfites du côté de Dortmund. Et un homme semblait l'avoir particulièrement mauvaise : Axel Witsel. Dans des propos relayés par Eurosport Allemagne, le Diable rouge n'hésite pas à pointer du doigt un certain laxisme et manque d'engagement de certains coéquipiers : "Il faut qu'on défende tous ensemble. Si on est juste quelques uns à courir et à défendre, c'est difficile de gagner un match. Sur papier, on était peut-être la meilleure équipe, mais sur le terrain c'est différent" a-t-il laconiquement fustigé.

Voilà qui a au moins le mérite d'être clair.