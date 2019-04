Witsel et Dortmund se remettent du 'Klassiker' en battant Mayence

Humilié 5-0 par le Bayern Münich lors du 'Klassiker' de la semaine dernière, le Borussia Dortmund s'est remis sur de bons rails ce samedi en s'imposant 2-1 devant son public face à Mayence lors de la 29e journée de Bundesliga. Axel Witsel était bien présent dans les rangs des 'Borussen' et a joué l'entiereté la rencontre.

Dortmund a fait la différence en l'espace de sept minutes grâce à un doublé de la jeune pépite Jadon Sancho (17e et 24e). Les Jaune et Noir ont eu quelques sueurs froides en fin de rencontre suite au but de Robin Quaison (83e) mais ont tout de même ramené les trois points. Au classement, le Borussia reprend la tête avec 66 points en attendant le déplacement du Bayern (64 pts) chez Benito Raman et Dodi Lukebakio à Düsseldorf dimanche.