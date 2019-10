Witsel buteur prend un point avec Dortmund, le Bayern battu à domicile

Le début de saison de Dortmund n’est clairement pas à la hauteur de ses ambitions. Se déplaçant chez le surprenant Fribourg, 3e au général, les hommes de Lucien Favre doivent se relancer.

Et quoi de mieux que nos deux Diables Rouges de relancer la machine en étant tous les deux impliqués dans le premier but du match. Axel Witsel a inscrit son deuxième but de la saison sur un assist de Thorgan Hazard. Sur un corner, Axel Witsel d’une splendide reprise de volée s’en va trouver la lucarne.

C’est le second but pour Witsel en championnat. Il est déjà impliqué dans 5 buts en 6 apparitions en Bundesliga. Son premier but avait d’ailleurs été inscrit grâce à un assist également du frère d’Eden. Thorgan Hazard s’offre pour le coup sa 4e passe décisive en championnat. Le match n’est pas encore terminé.

Malheureusement pour Dortmund, Fribourg va revenir au score par deux fois (Hakimi ayant fait 1-1), les hommes de Lucien Favre ne prennent qu’un point et occupent la 7e place au général.

Heureusement pour Dortmund, le Bayern Munich fait du surplace. Quatre jours après son feu d’artifice à Tottenham (7-2), le Bayern a été battu à domicile contre toute attente par Hoffenheim (2-1), et rejoint au classement par Leipzig, Fribourg et Leverkusen.

Les quatre équipes comptent 14 points, mais Munich reste en tête grâce à une meilleure différence de buts.