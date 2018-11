Witsel : "Avec de l'envie et des 'c...', le Borussia peut battre n'importe qui"

Invaincu depuis le début de la saison en championnat, le Borussia Dortmund domine de la tête et des épaules la Bundesliga. Samedi soir, les Borussen sont sortis vainqueurs du choc face au Bayern Munich après avoir été menés à deux reprises. Un succès qui démontre bien la supériorité actuelle de la fougueuse formation de Lucien Favre.

Passeur décisif sur le but victorieux des siens et encore impérial dans l'entrejeu, Axel Witsel n'en finit plus d'éblouir les pelouses allemandes et de s'imposer comme l'un des leaders des 'Jaunards' de Dortmund.

"Oui, je suis un leader, j’essaie d’aider l’équipe. Au quotidien. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, assume le Diable Rouge au micro d'Eleven Sport après son premier Klassiker. On a une jeune équipe qui est vraiment talentueuse. Quand on joue avec envie et avec des 'c...', on peut battre n’importe quelle équipe."

Défait mardi soir pour la première fois de la saison par l'Atletico de Madrid en Champions League, le Borussia a donc remis les pendules à l'heure et a montré qu'il était prêt à mettre fin à l'hégémonie du Rekordmeister munichois, sextuple champion en titre.