Witsel à l'assist, 2 doublés, 1 solo victorieux : Dortmund arrache le choc face au Bayern

Ce samedi soir, le choc au sommet entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich a souri aux visités durant la onzième journée du championnat d’Allemagne (3-2). Un doublé de Marco Reus avait répondu à celui de Robert Lewandowski. Paco Alcacer a offert la victoire au leader de Bundesliga.

Axel Witsel a disputé toute la partie et a délivré la passe décisive sur le troisième but des siens. Dortmund possède 27 points en tête de la compétition, le Bayern est 3e, avec sept unités de retard, et s'enfonce dans la crise.

"Attention", avait prophétisé le Diable rouge, "sur ce genre de match, le Bayern peut se réveiller". C'est exactement ce qu'il s'est passé et le scénario a été conforme aux meilleures attentes: le Bayern a dominé, eu la possession, et Lewandowski a concrétisé de la tête aux 26e et 52e minutes.

Mais Dortmund a laissé venir, accepté de subir, et misé sur la vitesse de contres fulgurants. Reus, constamment dangereux dans la profondeur, a frappé deux fois (49e, 67e), même s'il a aussi vendangé des occasions. Et Alcacer, à la 73e minute, s'est échappé seul pour offrir une victoire de prestige aux Jaune et Noir.

"Ils ont joué derrière nos lignes, ils ont eu cinq ou six grosses occasions, nous avons trop concédé", a reconnu Manuel Neuer, le capitaine et gardien bavarois.

Au coup d'envoi, la pression était énorme sur le Bayern, qui semblait avoir perdu depuis des semaines son football et, plus grave encore aux yeux de ses dirigeants, son culte de la gagne et son légendaire esprit de combat.

Samedi pourtant, les angoisses, le manque de confiance et les doutes ont semblé s'évaporer comme par magie. A croire que les rugissements et les chants du mythique "Mur Jaune" du Signal Iduna Park avaient rendu aux Bavarois toutes leurs vertus guerrières.

Pression sur Niko Kovac

Sans aucun round d'observation, les champions en titre se sont jetés à la gorge de leurs rivaux. Trois corners en cinq minutes... et onze Jaune et Noir repliés devant leur but! Le ton était donné. Le Bayern était venu pour dominer. Le Borussia l'attendrait en contres.

"Nous ne sommes pas bien rentrés dans le match", a admis Reus, le capitaine de Dortmund, "ils nous ont mis une énorme pression dans la première demi-heure. En deuxième période, c'était mieux, nous avons joué un bon football".

Logiquement, le Bayern a ouvert la marque dès la 26e minute mais Dortmund est revenu deux fois au score, pour finalement prendre le meilleur.

Cette défaite, même honorable, ne va probablement pas améliorer l'ambiance autour du Bayern, et la pression sur son entraîneur Niko Kovac risque de devenir intenable.

"Je sais que, dans ce duel de prestige, beaucoup de choses sont en jeu", avait admis le Croate la veille du match, en refusant toutefois d'envisager l'hypothèse d'une défaite.

Publiquement, ses dirigeants continuent de lui faire confiance et le président du club Uli Hoeness, dont la modestie n'est pas la principale qualité, avait pour une fois tenté de désamorcer les conséquences d'une défaite dès vendredi. "Nous avons un nouvel entraîneur qui doit encore prendre ses marques ici, il faut aussi prendre du temps", avait-il dit. "Si nous ne gagnons pas le championnat, le FC Bayern ne va pas s'effondrer".

Pour Dortmund et son entraîneur Lucien Favre en revanche, l'état de grâce continue. Avec sept points d'avance au classement, les "Borussen" peuvent désormais voir venir et se concentrer sur leur qualification en Ligue des champions. Actuellement en tête de leur poule, à égalité de points avec l'Atlético, il leur suffira d'une victoire à domicile contre Bruges au prochain match pour être certains de passer l'hiver au chaud.