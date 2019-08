Wataru Endo prêté à Stuttgart

Saint-Trond - Standard : Le résumé - Pro League - 3ème journée - 11/08/2019 Le Standard s’est incliné 2-1 à Saint-Trond cette après-midi, il s’agit de sa première défaite cette saison. Dans une première mi-temps stérile, les Trudonnaires ont donné une véritable leçon de réalisme aux Rouches avec deux occasions… deux buts (De Bruyn 29’, Masoudi 37’). La deuxième période a été plus rythmée. La montée au jeu de Paul José M’Poku a fait du bien aux Liégeois. Il a réduit le score sur penalty à la suite d’une faute de main dans le rectangle. Le Standard a ensuite joué avec son bonheur et joué de malchance. En tout, les Rouches ont touché les montants à trois reprises. Un jour sans pour le Standard, tout l’inverse de leur adversaire du jour qui a marqué ses premiers buts de la saison et ses premiers points. Le Standard a quant à lui encaissé ses premiers buts et perdu ses premiers points…