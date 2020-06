Visite guidée et moments de complicité chez les Witsel à Dortmund

Axel Witsel et sa famille vivent à Dortmund depuis 2018, année de son arrivée dans le club allemand. Le joueur a permis à une équipe de MTV de réaliser une petite visite dans sa maison familiale.

On y découvre ses sphynx, ses chiens mais aussi et surtout ses enfants et leurs moments de complicité… Quand il leur prépare un petit repas ou lorsque ses filles coiffent leur papa comme s’il était l’une de leurs poupées.

Le Diable rouge nous montre aussi les moindres recoins de sa maison, jusqu’à sa buanderie et la chambre à coucher en passant inévitablement par le frigo !

D'un point de vue sportif, Witsel a repris le chemin des terrains depuis quelques semaines déjà et se bat actuellement pour la deuxième place en Bundesliga avec Dortmund.