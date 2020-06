Vingt-quatre bougies, neuf fois champion... l'étonnant record de Kingsley Coman

Trois jours après son 24e anniversaire, Kingsley Coman s'est offert mardi un... neuvième titre de champion national, un incroyable record toutefois plus intéressant statistiquement que significatif sportivement.

L'international français a décroché son cinquième titre consécutif avec le Bayern, dont il est désormais un titulaire indiscutable.

Mais deux au moins de ses autres titres sont purement "théoriques". Le tout jeune Coman n'avait joué qu'un seul match de Ligue 1 avec le Paris SG lors de la saison 2012/2013 (il avait 16 ans), et un seul avec la Juventus lors de la saison 2015/2016. Pour les statistiques officielles, son entrée en jeu suffit toutefois pour qu'il puisse revendiquer le titre de champion.

Coman a donc été champion tous les ans et avec toutes ses équipes depuis qu'il joue chez les professionnels. En 2015/2016, il a même gagné deux championnats: la Serie A avec la Juve, où il a joué un match au mois d'août, puis la Bundesliga avec le Bayern où il est arrivé à la fin du mercato.

Les titres de champion de Kingsley Coman: Paris SG 2013 et 2014, Juventus Turin 2015 et 2016, Bayern Munich 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.