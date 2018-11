Un penalty et un joli solo de Thorgan Hazard offrent la victoire à Gladbach

Thorgan Hazard a inscrit un joli doublé avec Monchengladbach face à Dusseldorf ce dimanche dans le cadre de la dixième journée de Bundesliga. Ils se sont imposés 3-0. Il a d'abord ouvert le score sur penalty peu après le retour des vestiaires. Hofmann a inscrit le deuxième but à la 67ème minute. Thorgan a ensuite mis le feu à la défense adverse avec un solo très bien inspiré et une jolie frappe pour conclure l'action. Ce sont ses 6ème et 7ème buts de la saison en Bundesliga. Gladbach continue son très bon début de saison et est deuxième au classement à égalité avec le Bayern Munich.

Un bon weekend pour la famille Hazard puisque Kylian a inscrit son premier but en Pro League ce samedi contre Mouscron. Eden Hazard, de retour de blessure, était de son côté remplaçant avec Chelsea contre Crystal Palace. Il est monté au jeu peu après l'heure de jeu.