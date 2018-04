Un derby pour le titre en Bavière

Même s'il n'y a plus aucun suspense depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich doit encore valider son 28ème titre de champion, le sixième consécutif. Ce sera chose faite ce samedi en cas de succès à Augsbourg.

"C'est très clairement notre but", a prévenu Mats Hummels. "Nous voulons décrocher le titre samedi, et de préférence avec une victoire". Théoriquement en effet, si Schalke perd à Hambourg, Munich serait champion même avec une défaite.

Encore en course pour la coupe et surtout la Ligue des champions, le Bayern de Hummels veut surtout "garder le rythme", qui lui a permis d'écraser Dortmund 6-0 samedi dernier et de l'emporter dans la foulée à Séville 2-1 en quart-de-finale aller de Ligue des champions mardi.