Un coup de tête rageur de Bornauw sauve Cologne de la relégation directe - Bundesliga - 22/05/2021 Sebastiaan, le sauveur ! Alors qu’il fallait une victoire au FC Cologne pour éviter la relégation directe en Bundesliga, l’ancien Anderlechtois a été décisif pour sauver son équipe. Mal en point, Cologne a dû attendre la 86e minute pour voir Sebastiaan Bornauw marquer d’un coup de tête rageur et laisser éclater sa joie. Cette victoire permet à l’équipe de l’ouest de l’Allemagne de dépasser le Werder Brême et d’accrocher donc les barrages pour se sauver. Il leur faudra l’emporter face au troisième de Bundesliga 2. C’est le premier but de Bornauw cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce goal vaut de l’or !