Triplé de Haaland pour sa première avec Dortmund, Thorgan Hazard à l'assist pour le phénomène

Mené 3-1 à la 58e minute par Augsbourg, le Borussia Dortmund a réussi une remontée folle pour s'imposer 3-5, samedi en match de la 18e journée de la Bundelisga. Les Borussen ont notamment pu compter sur le prodige norvégien Herling Braut Haaland. Il est monté au jeu à la 56e minute, effectuant ainsi ses débuts officiels après son transfert de Salzbourg. Il a signé un triplé en l'espace de vingt minutes. Thorgan Hazard a également marqué la rencontre de son empreinte en adressant deux passes décisives.

Dortmund, qui retrouvait Axel Witsel après sa blessure au visage, a très mal entamé cette première rencontre de championnat depuis la trêve hivernale. Florian Niederlechner (34e) et Marco Richter (46e) ont permis à Augsbourg de mener 2-0. Le BVB a réagi une première fois grâce à un joli numéro de Julian Brandt, servi dans le rectangle par Thorgan Hazard (49e). Mais alors que l'on pensait les Jaune et Noir relancés dans la partie Florian Niderlechner s'est offert un doublé pour faire 3-1 (55e). Lucien Favre a alors fait monter Haaland, arrivé cet hiver du Red Bull Salzbourg où il a empilé les buts. Il n'a fallu que trois minutes au buteur de 19 ans pour trouver le chemin des filets. Une frappe croisée du gauche et c'était rapidement 3-2 (59e). Dans la foulée, Jadon Sancho s'est joué du gardien en face à face et a égalisé (61e).

La folle remontée du Borussia était complétée dix minutes plus tard. Parti à la limite du hors-jeu, Thorgan Hazard a pris la défense d'Augsbourg de vitesse avant de dribbler le gardien et de faire preuve d'un grand altruisme pour servir Haaland en retrait (70e). Le Diable Rouge a ainsi signé la neuvième passe décisive de sa saison tandis que le Norvégien s'est offert un 30e but. Le butin de Haaland augmentera d'une réalisation quelques minutes plus tard avec un nouvelle contre-attaque éclair qui fixera le score à 3-5.

Ce succès permet à Dormund de grimper à la 4e place de Bundesliga avec 33 points, à 4 longueurs du RB Leipzig, engagé face à l'Union Berlin en fin d'aprè-midi.

Sebastiaan Bornauw était pour sa part engagé dans le duel qui opposait son équipe, le FC Cologne, à Wolfsburg. Un match qui s'est terminé par la quatrième victoire consécutive des Boucs (3-1). Ceux-ci ont fait la différence grâce à un doublé de Jhon Cordoba (22e et 45e+2) et à un but de Jonas Hector (62e). Birger Verstraete n'était pas sur la feuille de match.

Au classement, Cologne poursuit sa remontée pour s'installer à la 13e place avec 20 points mais reste toujours à la portée des équipes relégables.