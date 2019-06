Thorgan Hazard sur son transfert à Dortmund : "C'était le moment de franchir encore un cap"

Dans un entretien exclusif accordé à la RTBF, Thorgan Hazard a évoqué son passage d’un Borussia à un autre, de M’Gladbach à Dortmund.

"C’est un grand club, c’est une belle étape dans ma carrière. C’était le moment de franchir encore un cap. J’ai été petit à petit, crescendo, une bonne évolution jusqu’ici. J’avais aussi envie de rester en Allemagne car j’aime bien ce championnat", a-t-il souligné.

Et d’ajouter : "Je suis content de retrouver Witsel, d’autres joueurs qui parlent français ou le coach que j’ai déjà eu (ndlr : Lucien Favre, croisé à… Gladbach). Je suis impatient de jouer dans ce grand stade, avec les supporters. J’ai déjà entendu beaucoup parler du ‘mur jaune’ de Dortmund et j’ai déjà joué des matches là-bas. Avec Witsel, ça fait quelque temps qu’on en parlait. Il n’avait pas vraiment besoin de me convaincre : quand un club comme celui-là vient, toi tu as envie d’y aller. Je suis impatient ! Mais d’abord les vacances pour pouvoir switcher (sourire)".

Après Adnan Januzaj, Michy Batshuayi et Axel Witsel, Thorgan Hazard sera donc le 4e Diable rouge à porter la vareuse du BVB dans l’histoire du club allemand.