Thorgan Hazard s'essaie à Aya Nakamura pour son bizutage au BVB

C'est une tradition dans les sports collectifs en général et en football en particulier, chaque nouveau venu doit pousser la chansonnette devant ses équipiers. Thorgan Hazard, transféré cet été à Dortmund, n'a pas échappé à ce bizutage bon enfant.



Le médian des Diables rouges a choisi "Djadja" un titre d'Aya Nakamura. Et il s'en est plutôt bien tiré.



Nico Schulz, Mats Hummels et Julian Brandt, les autres renforts du BVB sont aussi montés sur la scène improvisée.



Ce samedi, Dortmund lance officiellement sa saison et affronte le Bayern Munich en Supercoupe.