Thorgan Hazard : "Ma tête est toujours à 'Gladbach"

Alors que les rumeurs de transfert évoquent un possible départ, pour Dortmund notamment, Thorgan Hazard ne pense pas quitter le Borussia Mönchengladbach maintenant. "Ma tête est ici, au Borussia, et je suis entièrement concentré sur mon travail. Je n'envisage pas un transfert pour l'instant", a déclaré le Diable Rouge sur le site du club, mardi.

"Max Eberl (le directeur sportif, ndlr) et moi-même avons parlé avant la trêve hivernale et j'ai confirmé que la seule chose importante pour moi pour l'instant, c'est de pouvoir aider notre équipe à réussir", a expliqué Hazard. "Max sait que ma tête est ici, au Borussia, et je suis entièrement concentré sur mon travail. Je n'envisage pas un transfert pour l'instant. Je ne peux pas dire ce qu'il se passera après la fin de la saison. Je pourrais prolonger mon contrat car je suis très heureux ici et ma famille s'est également installée. Max et moi parlerons au moment opportun."

Hazard, 25 ans, profite du stage à Jerez pour se remettre d'une blessure au pied. "Mon pied va beaucoup mieux. Je travaille pas à pas. Cet après-midi, je vais m'entraîner seul pendant que les autres sont libres. J'espère être de retour à l'entraînement collectif dans deux ou trois jours."

Hazard a vécu une excellente première moitié de saison, ponctuée par 9 buts et 6 assists en 17 rencontres de Bundesliga. "J'avais dit avant le début du championnat que je pouvais jouer encore mieux. C'est ce que j'ai fait, mais je dois m'assurer d'être constant. L'essentiel est de travailler dur pour l'équipe et de tenter ma chance. Je dois améliorer mes penalties. C'est ce que je vais travailler à l'entraînement."

A mi-parcours, Mönchengladbach est troisième du championnat, et donc bien en course pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions. "Finir dans les quatre premiers sera un véritable défi, car la Bundesliga est un championnat très dur. J'espère que nous pourrons continuer notre solide parcours à domicile (8 victoires en autant de rencontres), même si plusieurs équipes fortes doivent encore venir au Borussia-Park."