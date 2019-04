Thorgan Hazard et Gladbach écartent péniblement la lanterne rouge

Le Borussia Mönchengladbach a regoûté à la victoire après plus d'un mois d'abstinence samedi après-midi en allant s'imposer 0-1 sur le terrain de la lanterne rouge Hanovre. Thorgan Hazard a disputé toute la rencontre dans les rangs du Borussia. Le but de la victoire est tombé à la 53e minute des pieds de l'attaquant brésilien Raffael. Il ne s'agit que de la troisième victoire depuis février pour 'Gladbach, redescendu à la cinquième place de Bundesliga. L'équipe de Thorgan Hazard compte désormais 51 points et revient à une longueur de Francfort (4e) qui joue dimanche.

Également concerné par la course à l'Europe, Wolfsburg a fait un pas de travers en s'inclinant 2-0 devant Leipzig, 3e avec 58 points. Blessé à la cuisse, Koen Casteels n'était pas présent pour défendre les cages des Loups. Son remplaçant n'a pas su s'interposer sur les frappes de Kampl (16e) et Werner (28e). Au classement, Wolfsburg est huitième avec 45 points, un de moins que Brême (6e).