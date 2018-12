Thorgan Hazard et 'Gladbach battus, Leya Iseka offre un point à Toulouse

Tout avait mal commencé pour les Toulousains. Dès la 5e, le portier Reynet était exclu et devait laisser ses coéquipiers pendant presque l'intégralité de la rencontre à dix. Dijon, sans Laurent Ciman, en profitait et ouvrait le score à la 24e via Aguerd. Les Dijonnais doublaient même la mise en seconde période grâce à Abeid (69). La réduction du score de Gradel trois minutes plus tard redonnait toutefois de l'espoir aux locaux qui égalisaient finalement à la 77e via un tir placé de Leya Iseka. Au classement, Toulouse (14 points) est quinzième tandis que Dijon (13 points) est dix-septième.

En Allemagne, le Borussia Monchengladbach a été battu sur le terrain du RB Leipzig (2-0) suite à un doublé de Werner (3, 45+1) lors de la treizième journée de Bundesliga. Les coéquipiers de Thorgan Hazard, titulaire, conservent la deuxième place avec 26 points mais ils sont relégués désormais à sept points du Borussia Dortmund, solide leader avec dix victoires et trois matches nuls.

En Italie, le Genoa, avec Stephane Omeonga sur le banc, s'est incliné sur la pelouse de Torino (2-1) lors de la quatorzième journée de Serie A. En première période, les visiteurs étaient réduits à dix dès la 28e suite à l'exclusion de Romulo (28) mais cela ne les empêchait pas d'ouvrir le score via Kouame (36). Les Turinois parvenaient toutefois à inscrire deux buts dans le temps additionnel de la première période via Ansaldi (45+2) et Belotti sur penalty (45+5). Deux buts qui ont finalement été décisifs dans cette rencontre. Le Genoa (15 points) est quatorzième.