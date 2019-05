Thorgan Hazard et Axel Witsel face au Bayern Munich en Supercoupe le 3 août

La Ligue allemande de football (DFL) a annoncé lundi la date de la prochaine Supercoupe. Elle se jouera le samedi 3 août prochain entre le Bayern Munich et le vice-champion, le Borussia Dortmund d'Axel Witsel et Thorgan Hazard. Le lieu et l'heure du match seront annoncés prochainement.

Le Bayern a réussi le doublé championnat-coupe cette saison. Du coup, c'est le vice-champion qui joue le match inaugural de la nouvelle saison.

La saison dernière, le Bayern avait battu le tenant de la Coupe, l'Eintracht Francfort, 5-0 pour aligner une 3e Supercoupe consécutive et la 7e de son histoire.