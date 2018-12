Thorgan Hazard encore décisif, Gladbach reprend sa marche en avant

Le Borussia Mönchengladbach a remporté ce dimanche soir son duel face à Stuttgart (3-0) comptant pour la 14ème journée de Bundesliga. Déjà décisif sur le but d’ouverture, Thorgan Hazard a délivré l’assist sur le second but des siens.

Étincelant depuis le début de la saison (8 buts en championnat), le Diable Rouge a encore fait basculer la rencontre en faveur de Gladbach. A vingt minutes du terme, son accélération a déstabilisé la défense adverse et a profité à Florian Neuhaus qui a bien servi Raffael (69’). Le milieu offensif belge s’est ensuite mué en passeur décisif pour Neuhaus (77’). Son 6ème assist de la saison en Bundesliga.

Hazard a encore fait parlé de lui en provoquant l’exclusion d'Erik Thommy à dix minutes du coup de sifflet final (83’). Benjamin Pavard a finalement conclu cette rencontre en inscrivant un malheureux but contre son camp (84’).

Grâce à ce succès, le Borussia reprend donc sa marche en avant après la défaite face à Leipzig il y a une semaine et récupère sa 2ème place au classement. Avec 29 unités, il compte deux longueurs d’avance sur le Bayern Munich mais concède déjà un retard de 7 points sur le Borussia Dortmund, solide leader.