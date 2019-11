Thorgan Hazard : "Ce n'est pas la première fois qu'on perd comme ça ici"

Le Bayern Munich s’est encore payé le scalp du Borussia Dortmund ce samedi soir. Car les hommes de Lucien Favre n’y arrivent décidément pas comme nous le confirme Thorgan Hazard : "C’est difficile de parler après un match comme ça. Ce n’est pas la première fois qu’on perd comme ça ici. Mais c’est toujours difficile, car on a bien commencé le match. Mais après le but c’est devenu compliqué."

Et d’ajouter : "En seconde période, on n’a pas trouvé les solutions pour revenir dans le match. Il va falloir analyser ça et partir en sélection se changer les idées pour revenir plus fort après." Car avec cette défaite 4-0 et depuis leur dernière victoire à Munich en 2014, Dortmund a pris 26 buts de la part du Bayern tout en inscrivant seulement 3 goals.

Dortmund pointe à la 5e place au classement avec 19 unités pour 22 à Moechengladbach (un match de moins) et 21 à Leipzig et au Bayern. Axel Wistel et Thorgan Hazard ont joué tout le match.