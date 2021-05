Thorgan Hazard buteur après 5 mois et facilement qualifié pour la finale de Coupe d'Allemagne avec Dortmund

Cela faisait plus de cinq mois que Thorgan Hazard n'avait plus marqué le moindre but pour le Borussia Dortmund. Une longue période de disette à laquelle il a mis un terme ce samedi en contribuant au large succès du Borussia Dortmund 5-0 face à Holstein Kiel (D2) en demi-finale de Coupe d'Allemagne.

Le Diable rouge a marqué le 4e but de son équipe à la 32e minute. Il n'avait plus marqué depuis le 28 novembre 2020 (NDLR : notons qu'il a marqué entre-temps en sélection nationale face aux pays de Galles).

Les autres buts du BVB ont été inscrits par Giovanni Reyna (16e et 23e), Marco Reus (26e) et Jude Bellingham (42e). Thomas Meunier a eu droit à quelques minute en fin de match. Il est monté à un quart d'heure du terme.

En finale, le Borussia Dortmund retrouvera Leipzig qui est venu à bout du Werder Brême après prolongation vendredi.