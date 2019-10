Thorgan Hazard à l'assist pour la victoire de Dortmund face à son ancien club

Et un nouvel assist pour Thorgan Hazard. C’est le 4e match de suite que l’ailier adresse une passe décisive, la 5e depuis le début de la saison, ce samedi lors de la victoire 1-0 du Borussia Dortmund face au Borussia Mönchengladbach à l’occasion de la 8e journée du championnat allemand.

Le Diable rouge a servi Marco Reus en profondeur à la 58e minute pour que l’attaquant allemand signe le but de la victoire. Hazard et Axel Witsel, tous les deux présents 90 minutes sur la pelouse, signent ainsi une victoire très importante pour leur équipe. Le Borussia Dortmund peut en effet oublier ses trois partages consécutifs puisque ce succès lui permet de recoller au peloton de tête.

Le BVB est actuellement 4e avec 15 points et ne compte qu’une longueur de retard sur 'Gladbach et Wolfsburg, leaders avec 16 points. Les neuf premières équipes de Bundesliga se tiennent en 2 points et Schalke 04 (14 pts) a l’occasion de s’installer en tête s’il bat Hoffenheim dimanche.

Le Borussia Dortmund se déplace à Milan pour affronter l’Inter mercredi en Ligue des Champions.