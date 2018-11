Thorgan Hazard à l'assist avec Mönchengladbach, doublé de Benito Raman pour Düsseldorf

Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 1-3 au Werder Brême, samedi, lors de la 11e journée du championnat d'Allemagne. Aligné toute la rencontre, Thorgan Hazard a délivré la passe décisive à Plea pour le deuxième but du Borussia.

Alassane Plea a inscrit les trois buts du Borussia (39e, 48e et 52e). Sur le deuxième, il a repris victorieuse un corner joué au sol par Hazard. Sahin a réduit l'écart (59e).

Mönchengladbach est deuxième de la Bundesliga avec 23 points, derrière Dortmund (24) et devant le Bayern (20) qui s'affrontent en fin d'après-midi dans le match au sommet de la journée. Brême, 17 points, est septième.

Le Fortuna Düsseldorf a dominé l'Herta Berlin 4 buts à 1. Monté à la 83e minute, Benito Raman a inscrit les deux derniers buts du promu (84e et 90e+2). Sur le premier, Raman a été parfaitement lancé en profondeur par Zimmermann. Sur le second, l'ancien joueur de La Gantoise et du Standard a joliment effacé le défenseur adverse avant de marquer. Raman avait marqué un but lors de la première journée de championnat. L'international espoirs Dodi Lukebakio était titularisé. Il est sorti à la 69e minute, remplacé par Karaman. Düsseldorf menait alors 2-0 après les buts d'Usami (50e) et Hennings (63e). Selke a réduit l'écart (88e). L'Herta était réduit à dix depuis le rouge reçu par Mittelstadt en fin de première période (41e).

Dusseldorf signe sa deuxième victoire de la saison. Le Fortuna partage la dernière place avec Stuttgart (8 points). L'Herta Berlin, 16 points, est huitième.