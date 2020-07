Thiago Alcantara veut quitter le Bayern : oui mais pour aller où ?

L’annonce a fait couler beaucoup d’encre en Bundesliga ces derniers jours : au Bayern depuis 2013, Thiago Alcantara aurait émis le souhait de quitter le club cet été pour se lancer un nouveau défi. Après plus de 230 matches avec les Bavarois (31 buts et 37 passes décisives), le régulateur catalan devrait donc connaître un troisième club dans sa carrière après Barcelone et donc le Bayern.

Selon les récentes rumeurs, la piste la plus chaude mènerait à Liverpool. Même si Jürgen Klopp s’est montré plutôt laconique à ce sujet (Thiago est un très bon joueur, comme beaucoup d’autres joueurs, j’aime beaucoup, mais c’est tout ce que j’ai à dire”) et que l’entre-jeu des Reds est particulièrement bien fourni, on ne peut s’empêcher de se dire que le Catalan pourrait merveilleusement bien se fondre dans le collectif de Liverpool.

Parce que même s’il a souvent été en proie à de récurrentes et lancinantes blessures depuis son arrivée en Bavière, Alcantara reste un exceptionnel technicien, remarquable distributeur de jeu. Sa technique, sa vista et sa technique de passe en font une vraie valeur ajoutée, dès qu’il retrouve la pleine possession de ses moyens. Une aubaine sportive pour Klopp et ses Reds, malgré les 29 ans du joueur (le seul transfert entrant réalisé sous Klopp à Liverpool qui avait plus de 25 ans était un certain Virgil van Dijk).

Autre piste évoquée, celle d’un retour au bercail, à Barcelone. Thiago a été formé à la Masia et a évolué pendant quatre ans sous le maillot de Blaugrana. Malheureusement pour lui, il était alors tombé dans l’âge d’or de l’exceptionnel trio Iniesta-Xavi-Busquets et avait dû se contenter d’un rôle de quatrième roue du carrosse qui ne lui convenait pas forcément. Malgré l’arrivée acte de Miralem Pjanic, le club catalan ne serait d’ailleurs pas contre un retour de son ancien joyau pour venir densifier un entrejeu parfois jugé trop léger. Reste à voir si Thiago acceptera de revenir dans un club qui ne lui avait pas réellement fait confiance en début de carrière.

Autre piste, même si elle a pris du plomb dans l’aile au vu des récentes déclarations du joueur, celle… du Bayern. Conscients des qualités intrinsèques du joueur, les dirigeants allemands auraient mis les bouchées doubles pour tenter de le convaincre de poursuivre l’aventure et de resigner. “Je fais de mon mieux pour le convaincre de rester” a avoué il y a quelques jours Hansi Flick, le coach providentiel du Bayern, qui ne veut pas perdre l’un de ses titulaires indiscutables.

Selon les principaux sites dédiés, la valeur marchande de Thiago se situerait entre 30 et 40 millions d’euros. Une somme considérable à débourser pour n’importe quel club acquéreur mais une somme qui est loin d’être une hérésie financière au vu de son talent. Libre l’été prochain, l’Espagnol ne sera pas retenu contre son gré au Bayern, les Allemands étant trop réticents à le perdre gratuitement l’été prochain. En cas de belle offre, Thiago devrait donc logiquement larguer les amarres. Direction la Premier League ou la Liga ? Ou vers un autre championnat et un candidat surprise ?