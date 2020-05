Superbe but, assist millimétré : Thorgan Hazard, titulaire de dernière minute, brille pour le retour de la Bundesliga

Thorgan Hazard est déjà passé par pas mal d’émotions alors que la Bundesliga vient à peine de recommencer. Clin d’œil, coup de pouce du destin, hasard ou autre il y a parfois des scénarios qui prêtent à sourire...

Absent du onze de base sur la feuille de match, le Belge a néanmoins débuté comme titulaire pour remplacer Giovanni Reyna, blessé à l’échauffement. Bien en jambes, Thorgan a rapidement montré à son coach qu’il n'allait pas regretter cet événement. Auteur d'une très bonne prestation il s’est même montré doublement décisif.

Il a d’abord délivré une véritable offrande à Erling Haaland peu avant la demi-heure de jeu. Le petit génie norvégien ne s’est évidemment pas fait prier pour tromper le gardien et marquer le premier but du retour de Bundesliga. Le Diable est donc logiquement le premier donneur d’assist de cette période. En début de deuxième mi-temps, le Belge s'est mué en buteur. Il a envoyé un véritable missile dans le but adverse pour le 3-0. Raphael Guerreiro avait inscrit le deuxième but juste avant la mi-temps.

Seule petite ombre au tableau, à moins d'un petit quart d'heure de la fin, le Belge a dû être remplacé suite à un petit coup reçu au mollet. Cela ne semblait pas trop préoccupant, on l'espère en tout cas pour le Diable!