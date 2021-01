Suivez Leipzig - Dortmund en direct (LIVE commenté 18H30)

Ce samedi soir, suite de la 15e journée de Bundesliga, le championnat allemand de football. A 18H30, place au choc entre Leipzig et le Borussia Dortmund, deux formations du top 4 qui font le maximum pour chatouiller le Bayern Munich, l'ogre de cette compétition.

Leipzig affiche un excellent niveau cette saison : 31 points en 14 journées et un bilan de 9 victoires, 4 partages et seulement 1 défaite. Dortmund totalise six unités de moins, a récemment changé d'entraineur (Edin Terzic plutôt que Lucien Favre) et a bien réagi le week-end dernier (succès 2-0 contre Wolfsburg). Il s'agira d'enchainer ce samedi soir afin d'améliorer le bilan provisoire : 8 victoires, 1 partage et... déjà 5 défaites.

Pour ce déplacement, Thomas Meunier et Axel Witsel devraient être du voyage, au contraire théoriquement de Thorgan Hazard.